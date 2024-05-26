Раскрыта цель удара ВСУ по супермаркету «Эпицентр» в Харькове Политолог Марков: ВСУ добиваются жертв среди украинцев для ненависти к России

Фото: МЧС Украины

ВСУ стараются добиться больших жертв среди мирного населения Украины, чтобы сделать ненависть к России на Украине максимальной, предположил в своем telegram-канале политолог Сергей Марков. Таким образом он объяснил многочисленные взрывы после удара по строительному супермаркету «Эпицентр» со стороны ВСУ.

ВСУ использовали «Эпицентр» как склад боеприпасов. А мирных покупателей как живой щит. ВСУ всегда используют мирных жителей Украины как живой щит. Потому что руководство ВСУ — США, Британия, Польша — старается и увеличить как можно больше жертв среди мирного населения Украины, чтобы сделать ненависть к России на Украине максимальной, — пояснил эксперт.

Кроме того, Марков призвал местных жителей уехать на время из Харькова, чтобы «не давать ВСУ, Зеленскому, НАТО использовать людей как заложников, как живой щит».

25 мая по строительному гипермаркету «Эпицентр» на улице Героев Труда в Харькове был нанесен авиационный удар. В здании начался пожар и, предположительно, последующая детонация. Над городом поднялся огромный столб черного дыма. Украинские власти заявили, что в здании находилось якобы более 200 человек. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил, что погибли не менее 12 человек, еще 43 пострадали, не менее 17 пропали без вести.