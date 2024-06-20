Раскрыта цель 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюза Фон дер Ляйен: 14-й пакет санкции будет нацелен на энергетический сектор РФ

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Новый, 14-й по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении России в первую очередь будет нацелен на энергетический сектор, сообщила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ограничения будут включать усложнение доступа импортеров из России к западным технологиям, в том числе в энергетическом секторе.

Этот пакет предусматривает новые целевые ограничения и доводит до максимума воздействие уже введенных санкций, закрывая лазейки, — отметила фон дер Ляйен.

Новые санкции также будут нацелены на сокращение дополнительных энергодоходов РФ. Фон дер Ляйен добавила, что власти Евросоюза введут ограничения в отношении танкерного флота России. Этой мерой в Европе надеются снизить возможности России по обходу западных санкций. Кроме того, в новый пакет рестрикций войдут контрмеры на действия российских властей, которые Москва предприняла для нейтрализации предыдущих пакетов санкций США и ЕС.

Ранее политолог Наталия Елисеева заявила, что новый проект санкций Евросоюза против России содержит в себе лазейки по их обходу. Она также назвала представленный документ имитацией работы иностранных чиновников. Согласно имеющимся сведениям, в новый список рестрикций попадут более 22 физических лиц и 20 — юридических. В их числе оказались основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев, основатель корпорации AEON Роман Троценко и ряд других предпринимателей из России.