Раскрыт технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама Пожар 2019 года позволил раскрыть технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама

Фото: Andreina Flores/Keystone Press Agency/Global Look Press

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) стал первым готическим собором, построенным с использованием железной арматуры. Как пишет Phys.org, это было обнаружено во время реконструкции здания после пожара в 2019 году.

Исследователи получили доступ к скрытым частям здания и изучили 12 железных скоб, скреплявших камни в разных частях собора. Были проведены несколько анализов, таких как радиоуглеродное датирование, микроскопический, химический и архитектурный, которые подтвердили использование железной арматуры на самых ранних этапах строительства в 1160-х годах.

В середине XII века высота собора достигла 32 метров, благодаря различным архитектурным инновациям. Однако пока неясно, какую именно роль сыграло железо в этом процессе. Эксперты отмечают, что железо было рассмотрено как действительный строительный материал для создания новой архитектурной формы.

Напомним, что французские часовщики для реконструкции часов создали ассоциацию. В числе первых в неё вступили мастера питерского завода. Во Франции технология производства подобных часов не сохранилась, однако у «Ракеты» есть опыт создания самого большого часового механизма в мире. Так, в частности, часы, установленные в Центральном детском магазине в Москве, весят 4,5 тонны и состоят из пяти тысяч деталей.