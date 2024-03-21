Раскрыт тайный интерес фон дер Ляйен в конфликте на Украине Politico: фон дер Ляйен подает себя как лидер военного времени ради переизбрания

Фото: IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен позиционирует себя как лидер военного времени ради переизбрания на второй срок, пишет европейское издание американской газеты Politico. По данным СМИ, для этого председатель ЕК использует риторику укрепления обороноспособности Евросоюза на фоне конфликта на Украине.

Фон дер Ляйен использует кризис на Украине для разработки оборонной концепции Евросоюза. По данным газеты, глава ЕК выстраивает образ главного кризисного менеджера для своей кампании по переизбранию.

В частности, фон дер Ляйен предлагает учредить должность еврокомиссара по обороне, расширить целевое финансирование военных расходов, а также нарастить мощности военно-промышленного комплекса стран ЕС. Кроме того, она продвигает инициативу об изъятии российских замороженных активов с целью направить их на покупку вооружения для ВСУ.

Это (оборонная концепция. — NEWS.ru) сработает на нее как предвыборная тема. Сможет ли она выполнить свои обещания после переизбрания — другой вопрос, — отметил сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» (SWP) Николай фон Ондарца.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее предложил странам ЕС изъять заблокированные российские активы. По его плану 90% доходов будут направлены на закупку вооружения для ВСУ, а оставшиеся 10% — переведены в бюджет Евросоюза для наращивания украинской оборонной промышленности. Еврокомиссия с его предложением согласилась.