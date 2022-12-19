Раскрыт смысл заявления Лукашенко о срыве создания единого рынка газа Энергоэксперт Юшков: заявлением о срыве единого рынка газа Лукашенко готовит почву для переговоров

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о срыве сроков формирования единого газового рынка с Россией для того, чтобы подготовить почву для переговоров с президентом Владимиром Путиным, считает энергоэксперт Игорь Юшков. По его мнению, таким образом белорусский лидер обозначил вопросы, которые хотел бы обсудить с российским коллегой. Специалист отметил, что Лукашенко стремится к тому, чтобы сделать цену на российский газ ниже $100, пишет Pravda.Ru.

Я думаю, что здесь Лукашенко так готовит переговорную позицию. Потому что сейчас состоится визит Владимира Путина. И он подсвечивает те вопросы, которые бы он хотел обсудить и по которым хотел бы продвинуться в рамках этих переговорах, — рассказал Юшков.

Энергоэксперт объяснил, что Белоруссия пытается добиться от России цен на газ, как в российских регионах — ниже $100 за тысячу кубометров. Однако российская сторона настаивает на том, что если расчет стоимости поставок СПГ будет производиться по такому принципу, то следует учитывать, что в России цены на газ уже выше $100 в том числе из-за изменения курса рубля по отношению к американской валюте.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее возмутился срывом сроков создания единого рынка газа с Россией. Он потребовал найти виновных. Глава республики также отметил, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.