«Раскол усугубится»: политолог об отправке французских военных на Украину Политолог Прокофьева: отправка военных на Украину расколет французское общество

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

В случае отправки французских военных на Украину раскол во французском обществе усугубится, считает политолог Мария Прокофьева. В разговоре с «360» эксперт подчеркнула, что это увеличит количество проблем во внутренней политике, а рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона будут падать.

Если действительно подтвердится факт отправки Иностранного легиона, то раскол общества только усугубится. Поэтому проблем во внутренней политике станет больше, а рейтинг Макрона будет неуклонно падать, — пояснила политолог.

По ее словам, молодежь и рабочий класс выступают против политики действующего президента, в то время как у среднего класса есть запрос на сильного лидера. Падение рейтингов может нарушить планы Макрона. Как уточнила эксперт, глава республики хочет как можно дольше оставаться у власти и даже пытается лоббировать идею снятия ограничений на два президентских срока. Прокофьева добавила, что Макрон также попытается повлиять на председателя КНР Си Цзиньпина.

Макрон будет убеждать лидера КНР Си Цзиньпина в том, что он является главным европейским лидером, и в том, что именно Франция объединяет вокруг себя Европу. <...> С политической точки зрения он попробует заставить Си Цзиньпина повлиять на Россию в вопросе украинского кризиса, — заключила политолог.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что информацию о возможной отправке солдат Иностранного легиона Франции на Украину необходимо проверить на достоверность. По его словам, вероятно, российские спецслужбы уже занимаются этим вопросом.