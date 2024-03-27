«Раскачивать лодку»: в Киеве раскрыли, что Запад придумал по Зеленскому Политолог Золотарев: Запад мог запретить обсуждение легитимности Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад мог запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий в мае, заявил киевский политолог Андрей Золотарев. По его словам, партнеры Киева могли решить, что сейчас не стоит «раскачивать лодку», пишет издание «Страна.ua».

Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что «раскачивать лодку» сейчас нежелательно. Эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда [президент России Владимир] Путин может усилить военное давление на Украину, — отметил эксперт.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что Зеленский отправил в отставку главу Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова из-за его заявлений о трагедии в «Крокусе». В интервью Данилов фактически признал причастность Киева к теракту, что не понравилось украинскому лидеру.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном констатировал, что США рискуют потерять мировое лидерство и поставить под угрозу свою национальную безопасность, если откажутся от поддержки Киева. Отказ от военной помощи подвергнет большой опасности и Европу, добавил он.