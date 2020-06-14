«Расист и насильник»: в Италии осквернили памятник известному журналисту

https://static.news.ru/photo/b4538ddc-ae02-11ea-82c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/dani_gambit

Памятник журналисту Индро Монтанелли (1909–2001 гг.) в центре Милана облили краской и исписали.

Ранее этот же памятник требовала снести группа активистов на фоне проходящих по всему миру антирасистских протестов, спровоцированных гибелью американца Джорджа Флойда при задержании. Монумент представляет собой фигуру журналиста, склонившегося над печатной машинкой. Неизвестные написали на нём «Расист и насильник», сообщает ТАСС.

Монтанелли начинал свой творческий путь в изданиях фашистской Италии и выступал в поддержку Бенито Муссолини. Также он участвовал в войне в Эфиопии. В 1938 году журналист разочаровался в фашистской идеологии, во время Второй мировой войны находился в заключении из-за критикующих режим материалов. По некоторым данным, в начале войны у Монтанелли произошла встреча с Гитлером. Также журналист придерживался мнения о «мягкой итальянской колонизации»

Во время африканской кампании Монтанелли выкупил и, согласно традиции, женился на 12-летней эритрейской девочке, что позже вызвало возмущение в Италии. в 1974 году основал газету Il Giornale, из которой ушёл в 1994-м из-за разногласий с Сильвио Берлускони. В 1997 году на него покушались члены леворадикальной ячейки «Красные бригады». Памятник журналисту, установленный в сквере, который с 2002 года тоже носит его имя, подвергается атакам вандалов не впервые.

Как писал NEWS.ru ранее, протестующие в Атланте из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса подожгли ресторан сети быстрого питания, около которого мужчину задержали полицейские. Находились ли внутри люди, неизвестно.