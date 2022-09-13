«Рано радуются»: военный эксперт о контрнаступлении ВСУ Военный эксперт Дандыкин: ход СВО поворачивается в более жесткую сторону

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине

Ход специальной военной операции России на Украине пересматривается в более жёсткую сторону, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с Pravda.Ru, комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Украину ждёт «тотальная капитуляция на условиях России». Он напомнил, что уже минувшей ночью российские военные били по энергоснабжению Украины, а также по логистическим узлам и складам ВСУ.

В ближайшее время мы увидим другие возможности союзных сил. Вот это Медведев имел в виду. То же самое заявляет и Рамзан Кадыров. Для этого есть определенные основания. Потому что ВСУ сейчас на кураже. <...> Я думаю, что рано радуются, — сказал Дандыкин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ только начинается и пока неизвестно, как далеко оно зайдет. Он также указал на «значительный прогресс» боевой активности украинцев, который не произошел бы без поставок американского вооружения. Блинкен также похвалил солдат ВСУ за мужество и стойкость.

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, Вооруженные силы Украины пытались навести новую переправу через реку Северский Донец и подтянуть дополнительные силы и технику к Святогорску, однако сделать им этого не удалось. При этом он отметил, что о полном контроле союзных сил над этим населенным пунктом пока говорить рано.