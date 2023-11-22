Раненый российский офицер подбил танк «Азова» из гранатомета Раненый офицер «Отважных» подбил украинский танк в бою с «Азовом»

Фото: МО РФ

Раненый офицер Вооруженных сил России подбил украинский танк во время боя с бойцами «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщил РИА Новости разведчик Центрального военного округа с позывным Фокс. По его словам, противник пытался прорваться к оборонительной линии российской армии около города Кременная в Луганской Народной Республике.

Информация была, что какое-то спецподразделение «Азова» было. Побили их. Наступали-наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один [танк] из гранатомета, будучи раненым, — заявил он.

Как подчеркнули военные из группировки ЦВО, ранее в Кременном лесу активизировались несколько диверсионно-разведывательных групп «Азова» и других элитных подразделений ВСУ. По их информации, бойцы «Отважных» окружили некоторых украинских военных, которые потом отступили с потерями.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, огневое поражение также было нанесено по трем опорным пунктам противника.