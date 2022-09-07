Раненые солдаты ВСУ пожаловались на большие потери при контрнаступлении Washington Post: украинские солдаты пожаловались на значительные потери при контрнаступлении в Херсоне

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский военнослужащий в госпитале

Раненые солдаты ВСУ пожаловались на неравноправные боевые условия при контрнаступлении в Херсоне, пишет The Washington Post (WP). Американские журналисты взяли интервью у искалеченных украинских бойцов, которые рассказали, что им не хватает артиллерии и такого же технологически-оснащенного оружия, которое есть у ВС России.

Кто может выдержать такое нападение в течение пяти часов, — рассказал 33-летний солдат ВСУ по имени Денис, чей отряд отступил во время боя в одном из населенных пунктов на Украине.

Танкист Игорь признался, что армия Украины потеряла очень много бойцов при контрнаступлении. По словам одного из солдат, российские БПЛА «Орлан» быстро раскрыли позицию украинских солдат, а те даже не подозревали об этом.

Контрбатарейные радиолокационные системы автоматически обнаруживали и определяли местонахождение украинцев, которые обстреливали русских снарядами, открывая в ответ шквал артиллерийского огня, — сказано в тексте статьи.

Помимо этого, украинские солдаты также рассказали о работе российских хакеров, которые перехватили данные с беспилотников ВСУ. Представители военизированных формирований Украины сообщили о том, что им приходилось экономить боеприпасы, ввиду отсутствия точных координат нахождения ВС России.

Когда вы даете координаты, они должны быть точными, но этого просто не может быть, когда у вас техника 1989 года, — заявил один из украинских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к российским военнослужащим и выдвинул им ультиматум — либо бежать, либо сдаться. Глава государства также пообещал, что склады, штабы и техника ВС РФ будут уничтожены. Он при этом уточнил, что у российских солдат «не будет ни одной безопасной базы» от Крыма до Харьковской области.