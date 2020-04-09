Ранее судимый украинец рассказал, зачем поджёг лес в Чернобыле

Украинские силовики официально вручили подозрение молодому мужчине, по вине которого, считает следствие, пожар уничтожил 5 га леса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Фигурант признался в содеянном.
По его словам, он совершил поджог ради забавы,
Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву <...> Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие, — говорится в сообщении ведомства.
Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.
Для ликвидации очага возгорания привлекли авиацию. Из города Нежин вылетели два самолёта АН-32П ГСЧС, а также вертолёт Ми-8. Помимо этого, на месте работали 91 пожарный и 18 единиц специальной техники.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение на территории нескольких десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что и. о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил о том, что в очаге возгорания леса в Чернобыльской зоне отчуждения уровень радиационного фона превышен в 16,5 раза. Однако такая ситуация только внутри очага.
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