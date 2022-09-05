РАН: энергобезопасность Великобритании находится под угрозой Политолог РАН Охошин: энергобезопасность Великобритании находится под угрозой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британии стало не хватать собственных энергоресурсов для обеспечения энергетической безопасности, рассказал «ПолитЭксперту» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин. По словам политолога, Британии потребуется закупать больше нефти и газа в ближайшие годы, если правительство не увеличит инвестиции в устаревшую отрасль. Проблемы также усугубляются энергетическим кризисом из-за санкций против России.

Внутренний рынок ископаемых энергоносителей был поделен между гигантскими частными корпорациями: Shell, British Petroleum и другими. Разработки новых месторождений сталкивались с недостатком финансирования, потому что частным компаниям было сложно самостоятельно модернизировать эту отрасль, — рассказал эксперт.

Охошин напомнил, что разработка месторождений нефти и газа в шельфовой зоне Северного моря была передана частным компаниям еще в середине 1980-х годов при премьере Маргарет Тэтчер. По его словам, в периоды кризисов и падений цен на нефть приватизированные предприятия не могли полноценно развивать отрасль.

Как отметил политолог, правительству экс-премьера Бориса Джонсона пришлось опубликовать в апреле стратегию энергобезопасности, направленную на модернизацию всех устаревших отраслей энергетики из-за роста цен на энергоносители. Проект планируют реализовать к 2030 году, но ситуация, по мнению Охошина, может быть осложнена серьезной нагрузкой на государственный бюджет и резким ростом инфляции.

Журналист Bloomberg ранее сообщил, что в Британии больше половины заводов могут закрыться из-за цен на электроэнергию. Отмечалось, что предприятия столкнулись со стопроцентным увеличением счетов за электричество, владельцы заводов могут оказаться перед сложным выбором: закрывать производство или сокращать людей.