«Рамштайн провалился»: экс-советник Кучмы об отказе ФРГ поставлять танки Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что отказ Германии поставлять Leopard стал новой победой Путина

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Отказ Германии поставлять танки Leopard 2 Украине говорит об очередной победе президента России Владимира Путина над западными лидерами, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он добавил, что решение Запада фактически стало предательством Украины

Рамштайн провалился. <...> Практически Путин подчинил себе всех, — отметил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн заявил, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Позднее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон в настоящий момент не видит смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Он добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.

Ранее ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс заявил отказ Германии и Соединенных Штатов в поставке танков Leopard 2 и Abrams украинским военным может привести к скорой победе России в военном конфликте. По его мнению, если Украина будет обладать тяжелым вооружением для самообороны, Россия не станет расширять периметр боевых действий. Он подчеркнул, что в случае провала второго шанса у Украины не будет.