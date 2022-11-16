Она «заблудилась»: в ЕС признали, что ракета прилетела в Польшу с Украины В Варшаве, Брюсселе и Вашингтоне признали, что Россия не нападала на страну — члена НАТО. Что дальше?

Фото: Polski Serwis Pożarniczy

Нет никаких доказательств и признаков того, что ракета, упавшая накануне на польское село Пшеводув на границе с Украиной и убившая двух местных жителей, была выпущена с территории РФ и что у Москвы были какие-либо планы атаковать страну — члена НАТО. Вот главные выводы, прозвучавшие в среду, 16 ноября, от руководства Североатлантического альянса, первых лиц Польши и США. Стало ясно, что дальнейшего обострения между РФ и Западом пока не предвидится. Натовцы не только не собираются задействовать статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне (она применялась лишь однажды, когда коалиция во главе с США вошла в Афганистан после терактов 11 сентября), но и раздумали задействовать более мягкую статью 4 — о запуске коллективных консультаций в случае угрозы безопасности одной из стран — членов Альянса. Но в течение почти суток, пока все не прояснилось, политики и эксперты успели озвучить самые тревожные прогнозы — вплоть до скатывания натовцев и России к открытому вооруженному конфликту с непредсказуемыми последствиями.

Что сказали в НАТО

По итогам экстренной встречи послов стран — членов НАТО генсек Йенс Столтенберг подтвердил: Альянс не видит никаких признаков того, что Россия планирует нападение на него. Он даже сообщил, что НАТО сохраняет линии коммуникации с Москвой, но не раскрыл деталей.

Позже с аналогичными заявлениями выступил президент Польши Анджей Дуда после заседания Совета нацбезопасности республики. Вот главные тезисы польского главы, которые приводит газета Rzeczpospolita:

«Нет абсолютно никаких указаний или косвенных доказательств, которые позволили бы нам утверждать, что это было нападение на Польшу, что эта ракета была намеренно выпущена по польской территории. Вероятно, это был несчастный случай».

«На данный момент нет доказательств, что эта ракета была запущена российской стороной. Но есть много указаний на то, что она использовалась для противоракетной обороны украинскими вооруженными силами. Ракеты летели с разных направлений, вероятно, некоторые летели в сторону Польши, затем повернули и взяли курс на восток. Поэтому украинские ПВО выпустили свои ракеты в разных направлениях, и весьма вероятно, что одна из этих ракет упала на польскую территорию».

«Скорее всего, это была ракета С-300 российского производства, выпущенная в 1970-х годах».

«Вина за столкновение [независимо от этих фактов] лежит на российской стороне».

В этом же ключе выступили премьер Британии Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но раньше всех обстановку разрядил президент США Джо Байден, находившийся в это время на Бали. Агентство Reuters передавало с саммита G20, что американский глава призвал не делать поспешных выводов. Он не только не стал поспешно обвинять Москву, но еще до объявления первых результатов расследования предположил, что это, скорее всего, не она.

Судя по траектории, маловероятно, что снаряд был выпущен из России, — сообщил Байден на основании донесений американской разведки.

В это время освещавшие «двадцатку» репортеры, которым пришлось внезапно выходить в эфир с новостями про Пшеводув, репетировали в кулуарах саммита труднопроизносимые для иностранцев названия польского села и воеводства (области), которые прогремели на весь мир по такому печальному поводу.

Фото: Steffen Hebestre/dpa/Global Look Press

В Москве наблюдали за происходящим спокойно и отстраненно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал польских коллег быть «более сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах». В Минобороны по горячим следам опровергли причастность РФ к ракетному обстрелу польского села.

Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось, — заявили в оборонном ведомстве РФ ближе к полуночи вторника.

Примерно в это время польские СМИ сообщили о том, что посол РФ в Варшаве Сергей Андреев «был вызван среди ночи в польский МИД, где от него потребовали разъяснений, при этом встреча прошла без рукопожатий и длилась не более пяти минут».

Как это было

О том, что же все-таки случилось, у самих поляков не было никакой информации часов шесть или семь уже после того, как одно из местных СМИ первым сообщило о попадании некой ракеты в зерносушилку в селе неподалеку от украинской границы. Одновременно агентство AP передало со ссылкой на свои источники в администрации Белого дома и в разведке, что, по их данным, на Польшу упал некий снаряд и есть жертвы. Это случилось 15 ноября в 15:40 по местному времени как раз во время массированных ракетных ударов армии РФ по инфраструктуре Украины. Район падения ракеты сразу был оцеплен военными. Боевые самолёты польской армии подняли в воздух, некоторые воинские части были приведены в повышенную боеготовность.

Но народу никто ничего не сообщал. Как признают поляки, власти не выходили с ними на связь, не давали комментариев. От официальных лиц стали требовать хоть каких-то разъяснений. И только спустя несколько часов пошли сообщения о том, что Анджей Дуда провел переговоры с Байденом и Столтенбергом. Параллельно стали поступать заявления от руководителей Финляндии и Латвии, будто ракеты выпустила РФ. И только к полуночи на публике появился премьер Польши Матеуш Моравецкий и призвал граждан сохранять спокойствие.

«В Польше возмутились даже не долгим молчанием официальных лиц, а тем, что власть оказалась не готова к такому происшествию. Почти год на наших границах идут боевые действия, а правительство, получается, не продумало никакого плана действий на случай, если попадут в нас. Они только сейчас начинают думать, что делать! Также на СNN сообщили, что истребитель, патрулировавший воздушное натовское пространство, оказывается, зафиксировал летящую в нас ракету и доложил об этом в Брюссель и Варшаву. Но тогда почему никто ничего не предпринял?» — признает польский собеседник NEWS.ru, следивший за обстановкой в эти часы.

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Что это было

И в столицах ЕС, и в Вашингтоне, которые ведут совместное расследование, пришли к предварительному выводу, что на территорию Польши упала зенитная управляемая ракета С-300 Воздушных сил Украины. С этой версией согласились российские военные эксперты, отметив, что полётный курс российских высокоточных крылатых ракет рассчитывается так, чтобы исключить залёт на сопредельные территории. Согласно этой гипотезе, ракета украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 по ошибке упала на польское приграничье. По выражению еженедельника Wprost, она «заблудилась». Скорее всего, ракета действительно была пущена для перехвата российских крылатых ракет, но цель так и не поразила.

Но всё же есть одна странная деталь, на которую обращают внимание некоторые специалисты: если ракета С-300 не смогла поразить цель, то она через 15 секунд должна самоуничтожиться — так она сконструирована. Быть может, расследование еще не все прояснило?

Этот инцидент не выгоден ни одной из сторон, вовлечённых в противостояние на украинской территории, отметил в беседе с NEWS.ru российский политический аналитик Георгий Бовт.

Установлено, что это украинская ракета С-300, которая то ли сбилась с курса, то ли была направлена на то, чтобы перехватить российский удар по объектам на Украине. Ракета упала в шести километрах от границы. Но политические последствия инцидента уже проявились. Западные источники говорят, что не было бы этого трагического случая, если бы не российские обстрелы, — сказал аналитик.

Военные эксперты в беседе с NEWS.ru напомнили, что подобные случайности вокруг зоны боевых действий, увы, время от времени имеют место. Даже самое высокоточное оружие зависит в том числе и от человеческого фактора: бывают ошибки в расчётах, неаккуратность в действиях, тем более что военнослужащие, как отмечают не без иронии военные эксперты, не всегда выполняют боевые задачи исключительно в трезвом виде.

Вывод о случайности подтверждает и быстрая примирительная позиция США, — подчеркнул в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Жилин. — Казалось бы, сейчас эту карту Запад мог бы разыграть, используя наступательный антироссийский потенциал Варшавы — МИД этой страны обвинил Россию в первые же минуты после события. Зеленский тоже стал сразу обвинять Москву. Но у Байдена и Столтенберга позиция иная. Значит, Западу война в Европе с Россией не нужна. Военный конфликт с Россией не должен, по их плану, перейти за границы Украины.

Фото: Polish Police Department

К слову, Александр Жилин не верит в версию, что ракетный обстрел Польши могла спровоцировать Украина, что втянуть страну НАТО в конфликт с Россией.

Партнеры Киева не настолько глупы, чтобы не понимать: результата эта провокация не даст. Если бы ёе готовили, то мы бы сегодня уже наблюдали информационные залпы по России с Запада, последовали бы громкие политические заявления. Эта волна пошла бы сразу после падения ракет, — заключил собеседник интернет-издания.

Что теперь будет

Инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши «не дотягивает до критического порога для принятия коллективных мер НАТО против России», считает редактор международного отдела The Guardian Джулиан Боргер.

Если бы в польскую деревню действительно прилетела российская ракета, что привело бы к человеческим жертвам, это был бы первый случай в истории, когда российское оружие упало на территорию НАТО. Но даже Советскому Союзу и США удалось пройти через всю холодную войну, не совершив такой ошибки, потому что Вашингтон и Москва хорошо осознавали риски вступления в войну по случайности или просчету, — отмечает британский обозреватель.

Нынешний ракетный инцидент «вряд ли приведет к прямой конфронтации между НАТО и Россией», признает The Guardian.

Варшава даже не упоминает о пятой статье Североатлантического договора, в соответствии с которой вооруженное нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. Ее применение было бы наиболее вероятным механизмом раскручивания эскалации между НАТО и Россией. Даже если бы сейчас пришли к выводу, что снаряды, пересекшие польскую границу, были российскими ракетами (что уже опровергнуто. — NEWS.ru), а вовсе не украинскими противоракетными перехватчиками, это все равно не соответствовало бы «вооруженному нападению», — уверен эксперт.

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/TASS

Он уверен, что в НАТО сейчас начнутся дебаты об увеличении объема военной помощи Украине. В Киеве настаивают на поставках истребителей F-15 и F-16. Кроме того, инцидент на польской границе возродит призывы к созданию бесполетной зоны над Западной Украиной, которую обеспечивали бы силы противовоздушной обороны НАТО (прежде всего стран Балтии).

Сторонники такого шага уверяют, что он не приведет к полномасштабной конфронтации между Москвой и Западом. Но все же идея о расширении роли НАТО в конфликте встречает значительное сопротивление со стороны США и других союзников, — признает аналитик.

Впрочем, происшествие в Пшеводуве уже ускорил некоторые процессы. Так, в Берлине дали понять, что готовы «хоть завтра» предоставить Польше немецкие истребители Eurofighter для патрулирования воздушного пространства республики, «если та этого захочет». Об этом заявил представитель оборонного ведомства ФРГ. При этом он уточнил, что не обязательно передавать самолеты Варшаве — они вполне могут взлетать по запросу с немецких авиабаз.

Кроме того, в среду Берлин и Варшава согласовали скорейший запуск тренировочной миссии ЕС для 15 тысяч украинских военных. Обучение будет проходить как на немецкой, так и на польской территориях, причем главная штаб-квартира все-таки отводится полякам. Со своей стороны, Германия берет на себя обязательство обучить к июню 2024 года пять тысяч солдат. Правда, в этом вопросе между союзниками не все гладко. По данным Tagesspiegel, немецкая сторона все же опасается за безопасность такой миссии в Польше, где, как показало ЧП в Пшеводуве, она рискует стать мишенью, и неважно, преднамеренной или нет.