Взрыв на Днепрогэсе попал в онлайн-трансляцию на YouTube

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале кадры взрыва на Днепровской гидроэлектростанции. Отмечается, что он попал на камеры видеонаблюдения и транслировался на YouTube. При этом Рожин утверждает, что взрыв возник в результате обстрела. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

На кадрах, снятых на уличную камеру видеонаблюдения, видна яркая белая вспышка. Следом за ней слышен громкий взрыв.

Ранее сообщалось о другом видео, на котором запечатлен, как утверждается, момент удара ракетой Х-101 по Днепрогэсу. На кадрах виден пролет ракеты и взрыв на гидроэлектростанции. Также в Сети появилось видео, на котором видны последствия ударов ракетами «Кинжал» по Днепрогэсу в Запорожской области. Отмечается, что снаряды попали в машинные залы и шлюзовое оборудование. Минобороны России не прокомментировало информацию о нанесении ударов «Кинжалами» и ракетами X-101 по объектам энергетической инфраструктуры.

По данным Министерства обороны России, 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса и железнодорожным узлам на Украине. Также были атакованы арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.