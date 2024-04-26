Рак Миддлтон изменил ее отношения с Уильямом: новости королевской семьи

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали ближе после того, как у принцессы диагностировали онкологическое заболевание. С кем еще сблизилась принцесса, какие последние новости известны о королевской семье?

Как заболевание Миддлтон повлияло на отношения в семье

Биограф Роберт Джобсон сообщил, что проблемы со здоровьем монаршей особы только скрепили ее отношения с мужем.

«Им обоим приходится нелегко, во многом как родителям, поскольку они пытаются найти равновесие между психологическим благополучием детей и серьезным заболеванием. Однако нет никаких сомнений, что Уильям — опора для Кэтрин», — сказал Джобсон.

Кроме того Кейт Миддлтон возобновила общение с принцем Гарри после того, как публично рассказала о своем онкологическом заболевании, сообщает журнал Closer. Отношения между ними были испорчены после женитьбы герцога Сассекского на Меган Маркл.

Принц Гарри обратился к принцессе Уэльской после того, как она опубликовала видео, в котором объяснила причины своего длительного отсутствия на публике. Теперь принц Гарри регулярно отправляет ей «ободряющие сообщения» и поддерживает связь.

Как сообщает источник, для Кейт Миддлтон возвращение в жизнь близкого человека стало большим событием, она общается с принцем Гарри тепло и приветливо и ясно дала понять, что рада возобновлению общения.

«Кейт сказала Гарри, что ее дверь всегда открыта, если он захочет позвонить или навестить их, находясь в Великобритании. Что касается Гарри, само собой разумеется, что это значит для него мир в ответ. Гарри чрезвычайно воодушевлен тем, что они снова общаются, и с нетерпением ждет возможности воссоединиться», — заявил источник.

Королевский инсайдер заявил, что принц Гарри надеется побеседовать с принцем Уильямом в следующем месяце во время своего запланированного визита в Великобританию, Кейт Миддлтон могла бы сыграть роль посредника между братьями.

Как Карл III поддержал Миддлтон

Daily Mail сообщила, что Миддлтон, проходящая химиотерапию от рака прямой кишки, получила звание Королевского кавалера ордена Почетных товарищей от короля Великобритании Карла III. По данным издания, 42-летняя принцесса Уэльская стала первым членом королевской семьи за последние 100 лет, удостоенным этой награды. Таким образом Карл III попытался поддержать невестку в трудный момент жизни, говорится в сообщении.

«Принцесса Уэльская получила уникальную награду от короля в знак признания ее многолетней государственной службы. Орден был основан королем Георгом V в 1917 году для признания выдающихся достижений в искусстве, науке, медицине и госслужбе. Это символ «большого уважения» к принцессе со стороны ее свекра, короля Карла III», — пишет издание.

Фото: Matthias Schrader/dpa/Global Look Press

Другими обладателями звания Королевского кавалера ордена Почетных товарищей являются актеры Джуди Денч, Иэн Маккеллен, певец Пол Маккартни и писательница Джоан Роулинг.

Как прошел шестой день рождения принца Луи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон накануне отпраздновали шестилетие младшего сына Луи. Принцесса Уэльская лично для соцсетей сделала фотографию наследника на территории семейного коттеджа Adelaide.

«С шестилетием, принц Луи! Спасибо за все ваши добрые пожелания сегодня», — говорится в подписи к снимку.

По словам бывшего дворецкого короля Карла III Гранта Хэрролда, Кейт Миддлтон, несмотря на курс химиотерапии, позаботилась о том, чтобы вечеринка по случаю дня рождения Луи была не хуже, чем в прошлые годы.

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