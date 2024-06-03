Смертельное заболевание обнаружили у ребенка после изменения походки The Sun: внезапная хромота мальчика выявила рак четвертой степени

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Нейробластому четвертой стадии обнаружили у пятилетнего Джека после того, как мать заметила изменения в походке сына и отвела его к врачу, сообщает издание The Sun. При этом сначала опухоль перепутали с вирусной инфекцией и посоветовали обезболивающее.

В январе мама мальчика Сара заметила, что сын хромает по дороге домой из школы. Вскоре ребенок стал жаловаться на боли в ногах, и женщина обратилась к врачу. Медик был уверен, что это вирусная инфекция, раздражающая бедро. Однако к концу месяца Джеку стало хуже, и дважды его госпитализировали в отделение неотложной помощи.

В первый раз мне сказали, что все в порядке и нужно просто дать ему ибупрофен. Но во второй визит ему сделали анализ крови, потом нас отправили в другую больницу на анализы и УЗИ. К сожалению, 1 февраля на МРТ обнаружили у него опухоль над правой почкой, — рассказала Сара.

Позже биопсия показала, что это агрессивная нейробластома четвертой стадии.

Теперь Джеку предстоит пройти курс химиотерапии и лучевой терапии, а после — операцию по удалению опухоли и трансплантацию стволовых клеток. Общий курс лечения составит 18 месяцев. В случае успеха его шансы на выживание составляют от 40% до 50%, однако в случае рецидива они уменьшатся до 5%.

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