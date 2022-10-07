Raiffeisen прокомментировал возможный запрет российских карт UnionPay Швейцарский Raiffeisen не исключил запрета на обслуживание российских карт UnionPay

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Швейцарский банк Raiffeisen оставляет за собой право пересмотреть возможность обслуживания в банкоматах карт UnionPay, выпущенных российскими банками, заявил РИА Новости представитель пресс-службы банка Максим Вурш. Источник в другом швейцарском банке сообщил, что решение на этот счет остается за Центральным банком и властями страны, но на данный момент никакие меры не обсуждаются.

«Raiffeisen Швейцария» продолжает внимательно следить за развитием событий в этой области и оставляет за собой право при необходимости пересмотреть ситуацию, — ответил Вурш на вопрос о том, может ли банк запретить обслуживание российских карт Union Pay.

Платёжная система UnionPay основана в 2002 году. В сеть платежей входят 180 стран и регионов, включая Италию, Испанию, Германию, Грецию, Кипр, Таиланд, Австрию, Швейцарию и другие. После ухода из России платежных систем Visa и Mastercard в национальной системе платёжных карт россиянам рекомендовали оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом. Там уточнили, что карта будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay.

Для оплаты в других странах граждане смогут использовать наличные или карты «Мир» — там, где реализован их приём. В числе таких стран Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.