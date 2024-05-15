Raiffeisen Bank получил угрозы от США из-за работы с Россией Reuters: США пригрозили отрезать Raiffeisen Bank от своей финансовой системы

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США пригрозили отрезать австрийский Raiffeisen Bank Internationa (RBI) от своей финансовой системы из-за операций в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что соответствующее письмо учреждение получило 6 мая от заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

В нем чиновник выражал недовольство желанием австрийской фингруппы выкупить долю российского бизнесмена Олега Дерипаски, находящегося под санкциями Вашингтона. По данным источников агентства, спустя несколько дней RBI отказался от сделки. Представитель финучреждения в свою очередь заверил, что банк «значительно сократил» деятельность в России и продолжает работу по деконсолидации своего российского подразделения.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против основателя компании канцелярских товаров Erich Krause Дмитрия Белоглазова и трех организаций. По мнению американских властей, все они связаны с Олегом Дерипаской, который находится под западными санкциями.

Минфин США считает, что летом 2023 года бизнесмены договорились о продаже замороженных акций компании «Распериа Трейдинг Лимитед», принадлежавшей Дерипаске, другой фирме. Для этого, как утверждает американское ведомство, Белоглазов для реализации сделки создал на базе своей организации «Титул» компанию «Илиадис».