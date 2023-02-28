RaHDIt: убийца журналистки Дугиной служила в Нацгвардии Украины

Фото: ЦОС ФСБ

Наталья Вовк во время выезда со своей дочерью через госграницу из Псковской области России в Эстонию

Российская хакерская группировка RaHDit обнародовала информацию о службе в Нацгвардии Украины Натальи Вовк, которая обвиняется в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, сообщает РИА Новости. Об этом свидетельствует справка с подписью командира 12-й бригады Нацгвардии республики Александра Крячко.

Солдат Вовк Наталья Павловна принимала участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления обозначенных мероприятий: г. Мариуполь Донецкой области, — указано в материале.

Журналистка и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года в Одинцовском городском округе. Когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Автомобиль вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. Мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства журналистки. Виновниками были названы украинские спецслужбы, а исполнила убийство гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. 2 ноября Басманный суд заочно арестовал ее, предъявив обвинение по статье УК 105 ч. 2 пункты «е», «ж», «л» (убийство, совершенное общеопасным способом по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти или вражды).