RaHDit опубликовали данные украинских служащих «кибервойск» RaHDit опубликовали данные более 70 украинских служащих «кибервойск»

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Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров «кибервойск». Это вторая и не последняя часть данных, которые обещано выложить в открытый доступ. RaHDit ранее разместила первую часть данных о хакерах с Украины.

Переходим ко второму этапу. Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF («Захват флага») среди силовых структур 404, — пишут хакеры.

По их утверждению, новые данные касаются профессиональных взломщиков Минобороны Украины, представителей Нацгвардии, СБУ и специализированных учебных заведений. Однако речь не идет об «истинных дирижерах украинской киберклоунады», подчеркивается в сообщении. Их данные обещают обнародовать 29 декабря.

Ранее группа RaHDit разместила данные более 400 курсантов академии Службы безопасности Украины (СБУ) и преподавателей. В общий доступ попали номера телефонов, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, автомобильные номера и другая информация. Наряду с этим хакеры опубликовали образовательные программы академии, списки учебных групп и сведения об успеваемости отдельных курсантов.