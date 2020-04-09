Радиоактивный чернобыльский воздух из горящих лесов идёт на Киев

Загрязненный из-за лесных пожаров воздух из зоны отчуждения Чернобыля в ближайшее время попадёт в Киев. Тем не менее, ожидаемая концентрация радиоактивного цезия-137 в украинской столице ожидается ниже опасной для людей нормы в сто и более раз, сообщили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности.
Там уточнили, что траектория движения загрязнённых потоков проходит через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области, а также через сам город.
Опасным для здоровья и жизни людей считается уровень, равный 800 мБк/куб.м,
Там также сообщили, что локальные зоны пожара зафиксированы в Денисовицком, Котовском, Когородском лесничествах зоны отчуждения. Как писал NEWS.ru, там горят травяная подстилка и заросли камыша. Площадь возгорания оценивают в 100 гектаров, потушить огонь пока не получается.
Пожар под Чернобылем начался 4 апреля 2020-го после поджога мусора и травы 27-летним жителем Киевской области. Мужчина заявил, что устроил ЧП ради забавы.
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