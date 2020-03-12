https://static.news.ru/photo/2f7adaac-6456-11ea-ae27-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сивохо Фото: Сергей Сивохо/facebook.com

Украинские радикалы не дали в полной мере провести презентацию плана властей по примирению с Донбассом. Её проводил советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо.

Он пригласил всех к диалогу о том, «как начинать работать над разрешением конфликта на Донбассе». Однако через полчаса после начала мероприятия ветеран националистического подразделения «Азов» Сергей Тамарин с места начал кричать на Сивохо, называл его предателем и врагом Украины.

Через несколько минут перепалки ведущий был вынужден завершить презентацию, сообщает «Страна.ua». Националисты прижали Сивохо к стене, обматерили и начали толкать к выходу. По пути советник главы СНБО упал.

Вскоре после этого Сивохо заявил, что сорвав мероприятие, радикалы не остановят движение к миру.

Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги, — отметил политик.

План примирения с Донбассом — это проект Офиса президента Украины. Это была уже вторая попытка презентации. Предыдущее мероприятие, намеченное на 19 февраля, было отменено из-за обострения ситуации в Донбассе.

Ранее NEWS.ru писал, что число жертв вооружённого конфликта за две недели значительно выросло.