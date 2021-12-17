Ради «дружбы народов»: в Польше чиновницу просили переспать с украинцем

Ради «дружбы между народами» зампредседателя городского совета польского Кракова пытался упросить свою сотрудницу переспать с его коллегой из Львова, сообщает портал Onet.pl. Об этом рассказала СМИ сама советник депутата Алисия Щепаньская, которая обвинила зампреда горсовета города Славомира Петшика в попытке сутенёрства и домогательствах.

Считаю поведение Петшика неприемлемым. В этой ситуации я сделала то, что, по моему мнению, должен сделать каждый подвергающийся сексуальным домогательствам и дискриминации. Я понимаю, что многие люди в этой ситуации по разным причинам никак не реагируют. Однако я не согласна с дискриминационным поведением в какой-либо сфере, – заявила советница

Как стало известно, несколько дней назад в польский город из Львова приехала делегация чиновников из соседнего государства. Во время торжественного приёма в честь украинцев Петшик предложил Щепаньской провести ночь с одним из членов делегации «в знак дружбы между народами» (с кем именно – не называется).

Как отметила советница, она была вынуждена доложить о случившемся в Дисциплинарный комитет. По словам Щепаньской, она верит, что её пример станет поводом и другим людям, попавшим в подобные ситуации, доводить дело до наказания.

Сам начальник уже принес публичные извинения советнице «от всего сердца».

Ранее двукратная медалистка летних Олимпийских игр, 26-летняя австралийская пловчиха Мейделин Гровс выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах в отношении двух тренеров Федерации плавания Австралии. Как рассказала спортсменка, всё началось в 13 лет и продолжалось вплоть до того, как ей исполнилось 18.