Рада уволила главу Фонда госимущества Украины Умерова Рада поддержала отставку Умерова, которого хотят назначить министром обороны

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член депутатской фракции партии «Голос», народный депутат Рустем Умеров выступает с трибуны

Верховная рада Украины поддержала отставку Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Чиновника хотят назначить новым министром обороны страны вместо Алексея Резникова.

Парламент поддержал увольнение с должности председателя фонда госимущества Украины Рустема Умерова. За — 302. Ждем сегодня внесения предложения от президента назначить его министра обороны Украины, а завтра голосование, — написал Железняк.

Верховная рада Украины ранее поддержала отставку Алексея Резникова с поста министра обороны страны. За проголосовали 327 депутатов.

В конце августа депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Резников покинет пост в начале сентября, а на его место будет назначен нынешний глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. По его словам, экс-министра отправят послом в Великобританию.

Об увольнении Резникова президент Украины Владимир Зеленский объявил 3 сентября. По его словам, ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Также он предложил Раде рассмотреть на эту должность кандидатуру Умерова.