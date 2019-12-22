Прямые соглашения с Россией по поставкам газа могут угрожать нацбезопасности Украины, по мнению депутата Рады от фракции «Европейская солидарность» (возглавляемой Петром Порошенко) Владимира Арьева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Гарантии выполнения соглашения со стороны России должны быть чётко прописаны в контракте, заявил депутат.
Россия всегда срывает подписанный контракт, если он становится невыгодным или мешает другим планам, — написал Арьев.
Также, по словам политика, гражданское общество должно очертить власти «красные линии» для будущего контракта по газу.
Ранее NEWS.ru писал, что пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом».
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