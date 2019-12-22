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Крупная международная сеть супермаркетов Tesco оказалась вовлечена в криминальный скандал. Оказалось, что при производстве товаров, который продаются под её маркой, используется принудительный труд заключённых в «китайских гулагах».

Вскрылось это почти случайно: шестилетняя девочка в Лондоне обнаружила на купленной в магазине совершенно новой открытке странное послание. Девочка его сути толком не поняла, а взрослых написанное повергло в шок....