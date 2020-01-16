https://static.news.ru/photo/7c0a88ee-385b-11ea-927a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymy Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты Верховной рады Украины в целом приняли закон о среднем образовании, согласно которому преподавание в школах на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться.

В документе описаны три модели изучения государственного (украинского) языка в школах. Одна из них касается нацменьшинств, говорящих на языке, родственном украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка. Русский подпадает именно под эту модель.

Она предполагает, что в начальной школе преподавание будет вестись на языке национального меньшинства параллельно с изучением государственного. С 5-го класса преподавание на украинском языке будет составлять не менее 80% от всего учебного времени, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что делегация России в ПАСЕ намерена поднять вопрос о защите нацменьшинств на Украине. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что реакция ассамблеи станет индикатором истинности поддержки европейских ценностей и демократии.