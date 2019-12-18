https://static.news.ru/photo/8b6832e4-2264-11ea-86dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная Рада Украины приняла новый избирательный кодекс. За документ проголосовали 330 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кодекс унифицирует правила проведения выборов президента Украины, Верховной рады, а также местных выборов. В нём изменяются правила проведения выборов в Раду и предлагается проводить их по так называемым открытым региональным спискам.

Вместо более чем 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов.

Кроме того, в кодексе отдельно прописана норма, предполагающая запрет гражданину государства, признанной Радой «государством-агрессором» или «государством-оккупантом» быть официальным наблюдателем на украинских выборах.

ЦИК наделяется правом отказать в регистрации кандидату на пост президента, если в его предвыборной программе есть положения, направленные на ликвидацию независимости Украины, незаконный захват государственной власти ли пропаганду войны.

Так же ЦИК сможет снять с регистрации кандидата, ведущего пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в России уже в 2021 году грядёт важная с точки зрения последующей президентской избирательная кампания в Госдуму, которая обещает стать интересной и активной.