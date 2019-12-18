Верховная Рада Украины приняла новый избирательный кодекс. За документ проголосовали 330 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Кодекс унифицирует правила проведения выборов президента Украины, Верховной рады, а также местных выборов. В нём изменяются правила проведения выборов в Раду и предлагается проводить их по так называемым открытым региональным спискам.
Вместо более чем 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов.
Кроме того, в кодексе отдельно прописана норма, предполагающая запрет гражданину государства, признанной Радой «государством-агрессором» или «государством-оккупантом» быть официальным наблюдателем на украинских выборах.
ЦИК наделяется правом отказать в регистрации кандидату на пост президента, если в его предвыборной программе есть положения, направленные на ликвидацию независимости Украины, незаконный захват государственной власти ли пропаганду войны.
Так же ЦИК сможет снять с регистрации кандидата, ведущего пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
Документ вступит в силу 1 января 2020 года.
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