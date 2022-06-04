Киев попросил у Германии подводные лодки Председатель Рады Стефанчук: Киев попросил у Берлина подводные лодки

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время встречи с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт попросил поставить Киеву немецкие подлодки. Политик выразил готовность стать «оборонной границей» Европы на востоке, намекая на возможность получения подводных лодок от Берлина, пишет Страна.ua. Стефанчук также заявил, что сотрудничество между украинской и немецкой стороной станет «взаимовыгодным».

Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем, — заявил Стефанчук.

Ранее Берн разрешил европейским военным компаниям поставлять на Украину технику, вооружение и их детали, производящиеся в Швейцарии. Федеральный совет Швейцарии счел, что такое решение не нарушает положение о нейтралитете.

Командующий Нацгвардией шата Калифорнии генерал Дэвид Болдуин призвал США и Запад как можно быстрее рассмотреть вопрос об отправке на Украину истребителей. По мнению Болдуина, отправка самолетов советского производства МиГ, которые точно есть у восточноевропейских союзников Вашингтона, станет «лучшим краткосрочным решением» для страны.