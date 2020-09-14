Рада осудила ход и итоги выборов президента Белоруссии

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Совет Европы (СЕ) обратился к белорусским властям с призывом начать широкий диалог на национальном уровне с привлечением граждан республики. Об этом сообщил на заседании постоянного комитета ПАСЕ представитель страны-председателя в уставном органе Совета — комитете министров (КМСЕ), первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис.

Призвали белорусские власти и все заинтересованные стороны начать широкий инклюзивный диалог на национальном уровне с полным привлечением гражданского общества, с тем чтобы провести реформы, которые пойдут на благо белорусскому народу,...