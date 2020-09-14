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Европа

Рада осудила ход и итоги выборов президента Белоруссии

13:52, 15 сентября 2020
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Украинские парламентарии приняли заявление по выборам белорусского президента, в котором отмечается, что они не были «ни свободными, ни честными». За это решение проголосовали 228 членов Верховной рады при минимально требуемых для принятия 226.

Рада считает, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы, — приводит цитату из заявления ТАСС. 

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