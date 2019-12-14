https://static.news.ru/photo/35670db2-1e76-11ea-b3bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили работы на месте пожара в колледже экономики в Одессе, где погибли 16 человек.

Пресс-служба ведомства сообщила, что с места было вывезено три тысяч кубических метров конструкций, повреждённых при пожаре. К работе были привлечены почти 200 человек и 26 единиц техники.

Следствие рассматривает две версии возникновения пожара — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Задержаны два подозреваемых. В полиции не исключают, что число фигурантов дела может возрасти. Последняя проверка здания колледжа, как сообщил украинский премьер, проводилась в июне 2014 года. Тогда специалисты выявили нарушения. В этом году объект не был среди приоритетных для проверки.

Как ранее писал NEWS.ru, количество погибших в результате пожара на территории колледжа в Одессе по состоянию на утро понедельника, 9 декабря, составляло 12 человек.