Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили работы на месте пожара в колледже экономики в Одессе, где погибли 16 человек.
Пресс-служба ведомства сообщила, что с места было вывезено три тысяч кубических метров конструкций, повреждённых при пожаре. К работе были привлечены почти 200 человек и 26 единиц техники.
Следствие рассматривает две версии возникновения пожара — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Задержаны два подозреваемых. В полиции не исключают, что число фигурантов дела может возрасти. Последняя проверка здания колледжа, как сообщил украинский премьер, проводилась в июне 2014 года. Тогда специалисты выявили нарушения. В этом году объект не был среди приоритетных для проверки.
Как ранее писал NEWS.ru, количество погибших в результате пожара на территории колледжа в Одессе по состоянию на утро понедельника, 9 декабря, составляло 12 человек.
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