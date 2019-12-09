https://static.news.ru/photo/c94f6100-1a84-11ea-a4f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Машинисты и обслуживающий персонал второй и шестой линий метро французской столицы проголосовали за продление забастовки до 13 декабря.

Ожидается, что до конца дня о продлении протестной акции могут объявить и другие работники парижской подземки, отмечает Reuters.

Des quais bondés, des métros surchargés, des autoroutes saturées



Les images de la pagaille qu’ont vécu de nombreux Franciliens ce lundi matin dans les transports pic.twitter.com/Ch8fSMi54L — BFMTV (@BFMTV) December 9, 2019

Из-за продолжающихся забастовок работников сферы транспорта против пенсионной реформы во Франции на территории столичного региона страны Иль-де-Франс пробки 9 декабря достигли протяжённости в 500 км, писал NEWS.ru.

Недовольство транспортных работников вызвали планы правительства Франции по упразднению особых пенсионных режимов, которые позволяют работникам отдельных отраслей выходить на пенсию раньше и получать больше. Власти также намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов.