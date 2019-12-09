Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Машинисты и обслуживающий персонал второй и шестой линий метро французской столицы проголосовали за продление забастовки до 13 декабря.

Ожидается, что до конца дня о продлении протестной акции могут объявить и другие работники парижской подземки, отмечает Reuters.

Из-за продолжающихся забастовок работников сферы транспорта против пенсионной реформы во Франции на территории столичного региона страны Иль-де-Франс пробки 9 декабря достигли протяжённости в 500 км, писал NEWS.ru.

Недовольство транспортных работников вызвали планы правительства Франции по упразднению особых пенсионных режимов, которые позволяют работникам отдельных отраслей выходить на пенсию раньше и получать больше. Власти также намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов.

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