https://static.news.ru/photo/e1d49b9c-bec1-11e9-813f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Quayle/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники аэропорта Хитору в Лондоне отказались от запланированной на 23 и 24 августа забастовки, сообщили в профсоюзе Unite the Union.

По данным организации, в настоящий момент больше четырёх тысяч работников в закрытом режиме голосуют по новому предложению руководства об оплате труда, передаёт РИА Новости .

Решение должно быть принято к 2 сентября.

Ранее News.ru писал, что российское посольство в Лондоне призывает граждан отслеживать ситуацию с забастовкой в Хитроу. Стачку устроили сотрудники авиакомпаний British Airways и easyJet, а также работники самого столичного аэропорта. В связи с этим «Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Шереметьево в Хитроу на 5 и 6 августа. Они перенаправлены во второй по величине аэропорт Лондона — Гатвик.