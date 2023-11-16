Работницы британского Минобороны пожаловались на массовые домогательства

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Шестьдесят высокопоставленных сотрудниц Минобороны Великобритании пожаловались на домогательства со стороны коллег-мужчин, сообщает The Guardian. Женщины рассказали, что регулярно сталкиваются с навязчивым вниманием, непристойными комментариями и токсичными шутками.

Пострадавшие написали письмо заместителю главы министерства Дэвиду Уильямсу. В послании они сообщили, что их «повседневная профессиональная жизнь осложняется из-за поведения, которое в общественной жизни считалось бы токсичным и неуместным, но к которому относятся терпимо в Минобороны». Замглавы выразил обеспокоенность в связи с этой информацией и пообещал принять меры.

Ранее жительница Петергофа отбилась от домогавшегося ее таксиста и потребовала отвезти домой. Водитель попытался отстегнуть девушке ремень и хотел затащить ее в здание, около которого специально припарковался, но она начала сопротивляться. Получив решительный отпор, мужчина вернулся за руль и отвез пассажирку до дома.

Летом финалистка конкурса «Миссис Сибирь — 2016» Виктория Головко рассказала, как ее пытался изнасиловать таксист в Новосибирске. По словам девушки, при выходе из машины она отвлеклась, доставая ключи, в этот момент водитель напал на нее и порвал платье, она «отбивалась как могла».