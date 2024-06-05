«Работают на благо»: на Украине рассказали о конфискации российских активов Рубель: на Украине конфисковали активы России почти на $940 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины наложили арест и конфисковали активы, которые, по данным полиции страны, якобы связаны с Россией, общей стоимостью чуть менее $940 млн, сообщил агентству РБК-Украина начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель. По его словам, теперь эти средства «работают на благо» ВСУ и Киева.

В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд гривен (почти $940 млн — NEWS.ru). Все они сейчас работают на благо и нужды Украины, включая потребности вооруженных сил, — сказал он.

Рубель добавил, что украинским военным передали также вертолет Bell 427 и самолет Gulfstream G650. Кроме того, ВСУ получили 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых полуприцепа.

Представитель Госдепа Мэттью Миллер до этого заявил, что США пока не готовы представить решения по конфискации замороженных активов России. Прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает американскому президенту Джо Байдену соответствующие полномочия, признал он.

Министр финансов Антон Силуанов тем временем констатировал, что Москва готова к зеркальному ответу в случае незаконного использования активов страны за рубежом. Он напомнил, что у России есть замороженные деньги на счетах «С», с которых точно так же идут определенные доходы.