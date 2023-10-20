Работавший на Россию украинский пограничник перебрался в Москву Работавший на Россию украинский пограничник Сыровой прилетел в Москву

Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву. По данным агентства, пограничник собирал данные для спецслужб РФ на территории Украины.

Я служил в Закарпатской области, незаконно перешел границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву, — отметил Сыровой.

Мужчина добавил, что покинул Украину через Венгрию. Он пешком дошел до границы, там местные полицейские дали ему 30-дневную визу. Далее пограничник двигался по маршруту Будапешт — Стамбул — Москва. Сыровой считает, что рисковал на украинской границе, где мог быть задержан. По его словам, в настоящее время он разыскивается СБУ, открыто служебное расследование.

Но у меня была цель: в любом случае любым путем дойти и пересечь границу. Честно сказать, я не боялся вообще, — заверил он.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что российский летчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет Ми-8 и сдавшийся ВСУ, может быть ликвидирован украинской стороной с целью пиара. По его словам, в таком случае Киев может обвинить Россию в убийстве пилота. По мнению военного эксперта, Кузьминов подписал себе смертный приговор, предав товарищей.