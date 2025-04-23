Работа студии CNN Turk во время землетрясения в Стамбуле попала на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работа CNN Turk во время землетрясения в Стамбуле попала на видео. В Сети появились соответствующие кадры. На них видно, как ведущая продолжает вести телеэфир, несмотря на тряску в студии.

Сильное землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в Стамбуле 23 апреля примерно в 12:50 по местному времени, совпадающему с московским. По словам главы турецкого МВД Али Ерликая, в проверке ущерба, нанесенного стихийным бедствием, задействованы все бригады ведомства.

По информации турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), эпицентр землетрясения находился на 6,92 километра под землей. Толчки зафиксировали в нескольких районах Стамбула и Бурсы. Точная информация о разрушениях и жертвах пока что не раскрывается.

Ранее уточнялось, что в Стамбуле было зафиксировано четыре сильных землетрясения подряд. Первое случилось в Мраморном море в 12:13, оно и сейчас сопровождается афтершоками. Вскоре после этого, в 12:49, произошло второе землетрясение, возле Силиври. Третий раз подземные толчки зафиксировали в 12:51, наконец, четвертое землетрясение произошло в 13:02.

До этого стало известно, что у Южных Курильских островов зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,8. По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, землетрясение произошло в Тихом океане 22 апреля в 09:52 по местному времени.