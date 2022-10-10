Работа «Макдоналдса» и ряда сетевых магазинов остановлена в Киеве

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Работа «Макдоналдса» и ряда сетевых магазинов остановлена в Киеве, передает Telegram-канал «Говорит Москва». Отмечается, что также решили приостановить деятельность украинская сеть бытовой техники Comfy и Domino’s pizza.

Сегодня, 10 октября, после ракетных ударов закрылись больше десяти торговых центров и ресторанов, — передает канал.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он попросил жителей не покидать укрытий. Также президент Украины записал видеообращение, в котором предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты по всей стране.