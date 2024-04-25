Отмена забастовки диспетчеров не спасла аэропорты Парижа от крупного сбоя Аэропорты Парижа столкнулись с масштабным сбоем в работе

Более половины рейсов отменили в аэропортах Парижа, несмотря на решение авиадиспетчеров отменить забастовку 25 апреля. Проблемы наблюдаются и в региональных воздушных гаванях, передает ТАСС.

По данным агентства, около 75% рейсов были отменены в парижском аэропорту Орли. В столичном Шарль-де-Голле также отменили 55% рейсов. В региональных аэропортах, в частности в Марселе, наблюдаются аналогичные проблемы.

Во Франции полагают, что конфликт с диспетчерами отразится на всей Европе. Около тысячи рейсов будут перенаправлены на другие маршруты. Ситуация обостряется тем, что она происходит во время школьных каникул, информирует источник.

В среду, 24 апреля, Национальный профсоюз авиадиспетчеров (SNCTA), который является ведущим отраслевым объединением Франции, отменил призыв к забастовке. Диспетчеры планировали выступить с требованиями улучшить условия труда. Речь идет о пересмотре заработной платы.

Более 20 сотрудников американской компании Google ранее остались без работы из-за забастовки. Рабочие выступали против поддержки Израиля. Сотрудники устроили восьмичасовой протест в офисах Нью-Йорка и Саннивейла (штат Калифорния). Общее число уволенных превысило 50 человек.