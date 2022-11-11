Рабочий в Швейцарии выжил после падения в чан с расплавленным алюминием

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Рабочий одного из предприятий в Швейцарии упал в чан с расплавленным алюиминием, но смог выжить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города Санкт-Галлен, где произошел инцидент. Пострадавший госпитализирован.

По имеющимся данным, 25-летний электрик провалился по колено в чан с расплавленным алюминием. Температура вещества составляла 720 градусов по Цельсию.

Он смог подтянуться и подняться на ноги... В результате несчастного случая он получил обширные ожоги и травмы. Точные причины происшествия выясняет полиция города Санкт-Галлен, — рассказали местные полицейские.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Подробности его состояния не сообщаются.

Ранее россиянка рассказала, как чудом выжила в давке в Сеуле. По ее словам, перед началом трагедии, которая произошла в квартале Итхэвон, где во время празднования Хеллоуина погибли более 150 человек, несколько человек упали перед толпой, после чего люди начали падать один за другим.