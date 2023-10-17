Орбан заявил, что отношения Венгрии с Россией много потеряли из-за СВО

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за специальной военной операции на Украине и санкций, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае. При этом он отметил, что Будапешт старается спасти все, что можно.

Начиная с 2009 года мы с вами встречаемся 13-й раз, были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. <...> Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот. <...> Однако из-за военной операции и санкций наши отношения много потеряли и глубоко поразило «ткань» того, что мы вместе построили. <...> Мы пытаемся спасти все, что можно, — сказал Орбан.

Он также указал на необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Украине.

Российский лидер находится в Китае, куда прибыл по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине президент проведет два дня. Он примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с лидерами ряда стран. Что касается переговоров с китайским коллегой, то на них лидеры могут затронуть в том числе и тему конфликта между Израилем и Палестиной.