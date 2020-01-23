https://static.news.ru/photo/7fe67f90-3e8c-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Перед появлением экс-главы государства в Госбюро правоохранители значительно усилили охрану здания. Возле Госбюро в настоящее время проходят митинги как противников, так и сторонников политика.

Порошенко вышел из автомобиля и прошёл через живой коридор, состоящий из тех, кто его поддерживает. С некоторыми из них он лично поздоровался.

Ранее, 21 января, Порошенко в очередной раз не явился на допрос. После этого, по словам начальника отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олега Корецкого, следователи начали работу по подготовке документов для принудительного привода бывшего президента. На следующий день политик сказал, что придёт в Госбюро, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Порошенко не явился на допрос по делу об уклонении от налогов и легализации доходов при продаже завода «Кузница на Рыбальском». По этому делу политик проходит в качестве свидетеля.

Кроме того, в отношении бывшего президента Украины возбуждено несколько уголовных дел, по одному из которых он может оказаться в тюрьме уже в ближайшее время.