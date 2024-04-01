Пыль из Сахары погрузила Украину во мглу ГСЧС: воздушный фронт принес на Украину пыль из Сахары

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украину окутала мгла из-за принесшего пыль из Сахары воздушного фронта, сообщается в Telegram-канале украинской Государственной службы по ЧС. Температура воздуха в стране выше нормы на 5-12 градусов.

На выходных на территорию нашего государства пришел очень теплый воздух африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5-12 градусов. Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль. Она создает эффект затуманенного неба, может наблюдаться мгла, — говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, концентрация пыли в воздухе не превышает предельно допустимых норм. Ситуация сохранится в большинстве областей Украины в ближайшие сутки. Качество воздуха в последующие дни улучшится, так как ожидаются осадки. На запад Украины дожди придут 2 апреля, 3–4 апреля осадки ожидаются на большей части страны.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура города была разрушена. Он признал, что восстановить ее в короткие сроки не представляется возможным. Это крайне тяжелая ситуация для энергетической отрасли, отметил он. Глава Харькова добавил, что в городе разрушены «все трансформаторные подстанции».