https://static.news.ru/photo/25f04520-6e6b-11ea-a3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

Очередной, пятнадцатый по счёту, российский военно-транспортный самолёт Ил-76 прибыл на итальянскую авиабазу «Пратика-де-Маре» в окрестностях Рима.

Он доставил оборудование для диагностики, специальное имущество и средства для дезинфекции и борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что операция по переброске в Италию отечественных военных специалистов, спецоборудования и техники продолжается.

Ранее NEWS.ru писал, что в течение месяца в Италии от коронавируса умерли свыше шести тысяч человек. Тестирование на наличие инфекции проходят зачастую только те, кто обращается за помощью в больницу. Это означает, что на самом деле заражённых в стране может быть в 10 раз больше.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано свыше 422 тысяч случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 18,9 тысячи человек, более 108 тысяч выздоровели. В России подтверждено 495 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека.