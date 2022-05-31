В Макеевке в результате обстрелов с украинской стороны населённого пункта Макеевка в ДНР погибли женщина и пятилетний ребёнок, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Тела погибших были обнаружены на Береговой и Кировоградской улицах. Ранее при обстреле Макеевки были ранены 19 человек, в том числе четыре ребенка. Один из них позже скончался в больнице от осколочного ранения, перелома и травматического шока.