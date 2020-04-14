Пятерых граждан Таджикистана подозревают в подготовке теракта в ФРГ

Граждане Таджикистана, которых подозревают в подготовке теракта, предстали перед следственным судьёй федерального Верховного суда. Он принял решение о применении меры о помещении в предварительное заключение для всех пяти человек.
Все они, кроме подозреваемого Равшана Б., были задержаны сегодня, — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ФРГ.
По версии следствия, подозреваемые в прошлом году примкнули к ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация), после чего планировали совершить покушение на учреждение американских войск в Германии,
Как писал NEWS.ru ранее, голландская военная полиция задержала двух мужчин, которые прибыли в амстердамский аэропорт Схипхол с огнестрельным оружием. Правоохранители схватили нарушителей на выходе из аэроэкспресса.
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