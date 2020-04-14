Пятерых граждан Таджикистана подозревают в подготовке теракта в ФРГ

https://static.news.ru/photo/c9f8e53e-7f53-11ea-8310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elyxandro CEGARRA via www.imago-/Global Look Press

Граждане Таджикистана, которых подозревают в подготовке теракта, предстали перед следственным судьёй федерального Верховного суда. Он принял решение о применении меры о помещении в предварительное заключение для всех пяти человек.

Все они, кроме подозреваемого Равшана Б., были задержаны сегодня, — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ФРГ.

По версии следствия, подозреваемые в прошлом году примкнули к ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация), после чего планировали совершить покушение на учреждение американских войск в Германии, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, голландская военная полиция задержала двух мужчин, которые прибыли в амстердамский аэропорт Схипхол с огнестрельным оружием. Правоохранители схватили нарушителей на выходе из аэроэкспресса.