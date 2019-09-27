https://static.news.ru/photo/150c7210-e211-11e9-93b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв гранаты произошёл в населённом пункте Красная Заря Луганской народной республики (ЛНР). В результате инцидента пострадали пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет.

По данным начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, подростки гуляли возле лесного массива недалеко от жилых домов. Они обнаружили тайник с боеприпасами и начали играть с его содержимым.

Одна из гранат взорвалась. Дети получили ранения различной степени тяжести. Осадчий подчеркнул, что все они были доставлены в медицинские учреждения Луганска.

Представитель Народной милиции сообщил, что тайник принадлежал украинским военным, занимавшим эти позиции в 2014 году, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что военные ЛНР сбили беспилотник, запущенный Киевом. Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Логвиново.