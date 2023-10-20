Депутаты Рады при голосовании по запрету УПЦ сделали вид, что отсутствуют «Обозреватель»: 72 депутата Рады проигнорировали голосование по запрету УПЦ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голосование за законопроект, предоставляющий юридические основания для запрета связанных с РФ религиозных организаций, проигнорировали 72 депутата Верховной рады, сообщает украинское издание «Обозреватель». По его данным, политики находились в зале, но организовали свое «исчезновение», вытянув персональные карточки для голосования, чтобы не участвовать в нем.

Правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, проигнорировали 72 народных депутата (18%). Они находились в сессионном зале и голосовали за другие законы, однако при рассмотрении указанного документа сделали вид, что «отсутствуют», — отмечается в публикации.

Рада 19 октября приняла законопроект о запрете Украинской православной церкви в первом чтении. Хватило того, что за документ проголосовали 267 депутатов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал церкви мира и международные организации поддержать каноническую УПЦ. Он указал на то, что предотвратить беззаконие необходимо до того, как документ станут рассматривать в следующих чтениях, примут и начнут исполнять. По мнению патриарха, объявление канонической церкви вне закона «ставит украинское государство в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого».