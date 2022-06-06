Пять человек ранены в результате обстрела ВСУ в ДНР

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Атаки велись на посёлки городского типа Владимирское и Никольское, под обстрел попали посёлок Степное в ДНР и Северодонецк в ЛНР.

Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1413 человек, в том числе 76 детей, — сказано в сообщении.

В этот же день в Киевском районе Донецка была обстреляна привокзальная площадь. В результате пострадали две женщины 50 лет и 21 года. О разрушениях не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в Донецке прекратило работу эфирное телевещание из-за ракетных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Один из снарядов попал в телевышку в Петровском районе Донецка, из-за чего местные жители остались без телевидения.